Daniela do Canto, Central de Notícias

A agência do Banco Itaú da Avenida Santos Dumont, no bairro de Cumbica, em Guarulhos, foi arrombada no final da noite de quarta-feira, 18.

Bandidos quebraram a porta de vidro da agência, mas, segundo a polícia, não roubaram nada. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial da cidade.