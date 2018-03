Afif agradece 'dedicação e profissionalismo' de PMs em protesto

SÃO PAULO - O governador de São Paulo em exercício, Guilherme Afif Domingos, e o secretário da Segurança Pública, Fernando Grella, se encontraram nesta quarta-feira, 12, com a cúpula da Polícia Militar e com policiais que se feriram durante os confrontos com manifestantes no protesto de terça-feira, 11, contra o aumento da tarifa de ônibus e metrô. "Levei o total apoio do governo de São Paulo e o agradecimento pela dedicação e profissionalismo de toda a corporação da Polícia Militar de São Paulo", disse Afif, em nota.

O governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad estão em Paris para defender a candidatura de São Paulo à cidade-sede da Exposição Universal de 2020 (Expo 2020). Lá, criticaram as depredações na cidade durante a manifestação.

Segundo o comandante-geral da PM, Benedito Meira, oito policiais ficaram feridos.