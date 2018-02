Aeroviários suspendem greve prevista para sexta

Filiados ao Sindicato Nacional dos Aeronautas e ao Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos aprovaram a oferta, que também inclui 8% de reajuste nos pisos salarias e 10% de aumento no tíquete-refeição e na cesta básica. A diretora do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziella Baggio, ressaltou que, embora a categoria tenha aceitado a proposta, vai retomar as negociações em janeiro para discutir outras pendências.

Hoje, outras entidades das categorias vão discutir a proposta e a tendência é de que também aceitem o acordo. / FÁBIO GRELLET