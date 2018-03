Aeroportos têm movimento tranquilo na véspera do feriado

SÃO PAULO - O movimento era tranquilo nos principais aeroportos do País na manhã desta sexta-feira, 3, véspera do feriado prolongado da Independência. De acordo com o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 9 horas, 52 dos 642 voos programados em todo o País atrasaram mais de meia hora e nove operações foram canceladas.

Ainda segundo a estatal, no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, dos 77 voos previstos, 11 atrasaram e nenhum foi cancelado. Já no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, apenas uma das 50 operações programadas foi suspensa.

Congonhas

Um pacote suspeito foi encontrado na noite de quinta-feira, 2, ao lado de uma lixeira na área externa do setor de embarque no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

Nesta madrugada, policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) descartaram a possibilidade de bomba. O embrulho foi entregue para a Polícia Federal no aeroporto. Segundo a Infraero, o caso não atrapalhou as operações no terminal.