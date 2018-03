Aeroportos têm 39 voos atrasados na última hora

Para São Paulo, segundo a Infraero, estavam programados 172 voos na última hora (até as 17h) para o Aeroporto Internacional de Cumbica, Guarulhos. Destes, dois estavam atrasados. No Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista, cinco voos estavam atrasados até às 17h. Durante o dia, 13 foram cancelados em Congonhas e outros 18 em Cumbica. No Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, dos 76 voos previstos para este sábado, 3 estavam atrasados e cinco foram cancelados.

Em Brasília, a Infraero informa que apenas um voo estava atrasado e apenas um foi cancelado na última hora. O total programado era de 115. O Aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, estava com três atrasos e cinco cancelamentos, de um total de 90 voos que estavam programados para o dia. No Aeroporto da Pampulha, também em Minas Gerais, não há nem atrasos e nem cancelamentos.

No Rio de Janeiro, no Aeroporto do Galeão, dos 104 voos programados para a última hora (até as 17h), sete foram cancelados e apenas um estava atrasado. No Santos Dumont, não há atrasos, mas cinco foram cancelados. Florianópolis está com um voo atrasado, mas não há registros de cancelamentos. Em Porto Alegre, a situação é tranquila. Não há atrasos e só um cancelamento foi registrado pela Infraero. Curitiba estava com dois voos atrasados e quatro cancelamentos.