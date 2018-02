Aeroportos registram 30 cancelamentos na volta do feriado Ao menos 30 voos foram canclados nos aeroportos brasileiros na manhã deste domingo, volta do feriado prolongado de Corpus Christi. Outras 34 das 705 operações programadas atrasaram. Somente em São Paulo, dez voos - três internacionais - foram suspensos em Cumbica, Guarulhos, e três em Congonhas, na zona sul da cidade. Já nos aeroportos de Brasília e Galeão, no Rio, houve três cancelamentos em cada um.