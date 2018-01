Aeroportos registram 229 voos cancelados e 40 com atraso

Os aeroportos brasileiros tiveram cancelados 14,4% dos voos programados para esta terça-feira, até as 18 horas. De acordo com boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 229 partidas, das 1.589 agendadas em todo o País, foram canceladas. Outros 40 voos acumulavam atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 2,5% do total.

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, responde pelo maior número de cancelamentos. De 184 voos, 37 foram suspensos (20,1%) e dois (1,1%) partiram com atraso. No Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, oito dos 168 voos foram cancelados (4,8%) e outros seis (3,6%) decolaram uma hora depois do horário inicialmente previsto.

No Rio, o Santos Dumont teve apenas um atraso, mas 26 cancelamentos, o correspondente a 38,8% do total. No Galeão, não houve cancelamentos e apenas três partidas, de um total de 132 agendamentos, sofreram atraso. Em Brasília, o Presidente Juscelino Kubitschek teve seis cancelamentos em 122 voos (4,9%) e somente um atraso.