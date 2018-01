Aeroportos operam normalmente em SP

Tanto o aeroporto internacional Governador André Franco Montoro, em Guarulhos, quanto o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, operam normalmente nesta manhã de segunda-feira, segundo a Infraero. Em Guarulhos, as operações para pousos e decolagens são realizadas visualmente, sem restrições. Em Congonhas, nenhum vôo foi cancelado até o momento, os dez previstos para a primeira hora, entre 6 horas e 7 horas, para estados do Nordeste, Sul e Centro-Oeste, estão confirmados e dentro do horário programado. As filas para o check-in tiveram início às 5 horas. Neste final de semana, 27,5% dos 1.626 vôos previstos para todo o país sofreram pelo menos meia hora de atraso.