Aeroportos de SP têm grande movimentação às vésperas do feriado

SÃO PAULO - Os Aeroportos de Congonhas e Cumbica, em São Paulo, operavam normalmente para pousos e decolagens e registravam grande movimentação de passageiros por volta das 16 horas desta quarta-feira, 20, véspera do feriado prolongado de Tiradentes e Páscoa.

No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, dos 127 voos programados para hoje, três foram cancelados e 19 registraram atrasos ao longo do dia. Na última hora, seis voos estavam com mais de meia hora de atraso.

Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, dois voos, de um total de 137 previstos para hoje, foram cancelados e 12 tiveram atrasos.

Em todo o país, entre as 1.535 decolagens programadas, 39 foram canceladas e 175 registraram atrasos de mais de meia hora. Na última hora, 44 estavam atrasadas.