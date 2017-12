Aeroportos de SP operam por instrumentos por conta de nevoeiro

SÃO PAULO - Os dois principais aeroportos paulistas operam por instrumentos - quando o piloto necessita da ajuda de equipamentos para alinhar a aeronave com a pista - na manhã desta terça-feira, 6, em razão do nevoeiro que atinge a Grande São Paulo.

De acordo com informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 8 horas, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, teve três pousos alternados para outros terminais: dois para o Galeão, no Rio, e um para Viracopos, em Campinas, no interior paulista. Já em relação às partidas, das 45 operações programadas, três atrasaram mais de meia hora e quatro foram canceladas.

Ainda segundo a estatal, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, das 32 decolagens previstas, três saíram fora do horário e quatro foram suspensas.