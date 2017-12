Aeroportos de SP funcionam normalmente

Os Aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionam normalmente na manhã desta quinta-feira, primeiro dia de 2009. Até as 8 horas, o primeiro contabilizou seis vôos cancelados, o equivalente a 18,2% dos 33 programados. Não houve atrasos. No segundo, três dos 32 vôos partiram fora do horário previsto (9,4%) e outros três foram suspensos. Em Brasília, o Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek teve dois cancelamentos em 13 vôos. No Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, de 33 vôos, dois atrasaram mais de 30 minutos. Em todo o País, incluindo os dados citados acima, a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) registrou 15 atrasos (4,1%) e 71 cancelamentos (19,5%) em 365 vôos.