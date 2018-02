Aeroportos de SP funcionam com ajuda de instrumentos por causa da neblina

SÃO PAULO - Os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e o DE Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, operam com auxílio de instrumentos na manhã desta quinta-feira, 30.

O Campo de Marte, que fica na zona norte da capital paulista, amanheceu fechado para pousos e decolagens por causa da neblina.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 8h, o Aeroporto de Cumbica registrou seis voos cancelados e 15 atrasados. Congonhas teve dois atrasos e um cancelamento.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, também está fechado para pousos e decolagens desde as 5h40. A neblina que encobre a região prejudica as operações. De acordo com a Infraero, das 25 partidas previstas até as 8h, três foram canceladas. Das 10 chegadas programadas, 5 foram canceladas e uma atrasou.

Em todo o Brasil, de 556 decolagens, houve 58 atrasos e 31 cancelamentos.