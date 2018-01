Aeroportos de SP continuam operando por instrumentos

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que, por volta das 11 horas desta terça-feira, 8, os aeroportos de São Paulo continuavam operando por instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista - em razão das chuvas que atingem a capital paulista desde a noite de segunda-feira.

No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, seis voos foram cancelados e 23 decolagens, de um total de 81 programadas até as 11 horas, estavam com atrasos de mais de meia hora.

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o Aeroporto Internacional de Cumbica registrava cinco cancelamentos e 50 voos atrasados, de um total de 97 programados para o horário.