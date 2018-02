Aeroportos de São Paulo operam por instrumentos por causa das chuvas

SÃO PAULO - Os aeroportos de São Paulo estão operando com auxílio de instrumentos na manhã desta quarta-feira, 31, em consequência das chuvas que atingem a capital paulista e região metropolitana desde a noite de terça-feira.

No Aeroporto de Congonhas, na zona sul, as operações para pousos e decolagens contam com a ajuda de aparelhos desde sua abertura, às 6 horas. Do total de 32 decolagens previstas até as 8h, uma foi cancelada e quatro estavam com atrasos.

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o Aeroporto Internacional de Cumbica também operava com auxílio de instrumentos desde as 8h. Nenhum voo, do total de 42 agendados para o período, foi cancelado e apenas cinco registraram atrasos de mais de meia hora.

No Rio, os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim operam normalmente nesta manhã. Em todo o país, 13 voos foram cancelados, entre os 553 voos programados para o período e 26 registravam atrasos.