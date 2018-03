Aeroportos brasileiros têm mais de 50 voos atrasados O número de atrasos nos voos nos aeroportos brasileiros voltou a crescer próximo ao fim da manhã deste sábado. De acordo com dados da Infraero, 51 partidas previstas para ocorrer entre 11h e 12h não cumpriram o horário previsto. Com isso, já são 188 voos que partiram atrasados desde às 0h de hoje, o equivalente a 17% do total de 1.103 embarques esperados desde o começo do dia.