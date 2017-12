Aeroporto fechado no Rio causa cancelamento de espetáculos em São Paulo

O mau tempo no Rio, que causou fechamento do aeroporto Santos Dumont durante nove horas nesta sexta-feira, dia 17, impediu a chegada de diversos artistas a São Paulo e causou o cancelamento de peças teatrais na capital paulista. As peças Rain man, no Teatro Vivo, A primeira vista, no Sesc Pompeia e o musical O mágico de Oz, no Teatro Alfa, estão entre os espetáculos cancelados.

Fernanda Paes Leme, atriz que integra o elenco de Rain man, lamentou o cancelamento em seu perfil no Twitter: "Por conta do caos nos aeroportos do Rio, a peça Rain Man hoje foi cancelada... Quatro atores tentaram embarcar para SP sem sucesso...Uma pena!".

O problema ocorreu também em outras capitais brasileiras. “A Garota do Adeus”. em Vitória, no Espírito Santos, teve de ser adiada devido à impossibilidade de os atores deixarem o Rio. O espetáculo seria apresentado no Teatro Universitário da Ufes.