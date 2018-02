Aeroporto deve ter fluxo recorde

Para atender à demanda extra, as companhias aéreas já planejam voos extras. "Será algo inédito, mas os aeroportos estão preparados", garantiu o presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Gustavo do Vale. Segundo ele, o volume de passageiros será em média 60% maior em relação a junho, na Copa das Confederações.

A operação dos aeroportos teve o efetivo reforçado em cerca 30%, com profissionais trazidos de outras capitais. As companhias aéreas também aumentaram as equipes de atendimento. "Já sentimos um movimento grande de pessoas relacionadas à Jornada e sabemos que haverá uma concentração na volta, mas nada que extrapole o planejamento", garantiu Ronaldo Jenkins, diretor de Operação da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

Fun Zone. Ao chegar ao Galeão, os jovens peregrinos já podem usar a chamada Fun Zone. Com capacidade para até 300 pessoas, o espaço ficará aberto 24h e terá sanitários exclusivos, lanchonetes, internet Wi-Fi, jogos, informações e traslado para o centro da cidade. Desde segunda-feira, os peregrinos usam o local para dormir.