Aeroporto de Ribeirão é liberado com chuva O Aeroporto Leite Lopes, de Ribeirão Preto, no interior do Estado, está liberado para pousos e decolagens em dias de chuva desde ontem. A autorização é da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O órgão federal tinha determinado, no dia 13, que, por causa do excesso de borracha, a pista seria fechada em dias chuvosos. Isso causou cancelamentos e atrasos de voos em três dias (14, 17 e 20). A Anac liberou a pista após o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) enviar relatório sobre as condições atuais.