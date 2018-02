Aeroporto de Registro é o primeiro do Vale do Ribeira

O primeiro aeroporto do Vale do Ribeira, no sul do Estado, foi inaugurado na terça-feira, 8, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). Com pista de 1,5 mil metros de extensão por 30 de largura, o Aeroporto Estadual de Registro é estratégico para a aviação regional porque servirá de apoio aos voos entre São Paulo e Curitiba. O terminal, que recebeu investimento de R$ 5 milhões, vai operar com foco em aeronaves de pequeno e médio porte, mas tem estrutura para receber aviões maiores.