Aeroporto de Guarulhos bate recorde de movimentação na véspera do feriado

SÃO PAULO - O Aeroporto Internacional de Guarulhos bateu o recorde de movimentação de passageiros nessa quinta-feira, 14. No total, 131.130 pessoas embarcaram e desembarcaram nos três terminais na véspera do feriado da Proclamação da República, número 26% maior que no mesmo período do ano passado. Segundo a concessionária GRU Airport, que administra o aeroporto, foram realizados ontem 959 voos, entre pousos e decolagens.

Ainda segundo a concessionária, o último recorde aconteceu em 19 de julho deste ano, com movimento de 116,9 mil passageiros e 840 pousos e decolagens.

Trânsito. A saída para o feriado de 15 de novembro foi complicada para quem deixou a capital paulista de carro sentido litoral ou interior. A cidade registrou às 18h, no período de pico da tarde, o maior congestionamento de sua história: 309 quilômetros de filas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O número representa mais que o dobro de lentidão para o dia e para o horário, de 150 quilômetros, e representa 35,5% das vias monitoradas pela CET.

A maior marca anterior havia sido verificada no dia 26 de julho de 2013, de 300 quilômetros.

Estradas. O trânsito ainda é complicado nas estradas paulistas na tarde desta sexta para quem deixa São Paulo. Rodovias como a Régis Bittencourt, que leva a Curitiba, Castelo Branco, ligação com o interior do Estado e Imigrantes, principal via para o litoral sul, ainda apresentavam congestionamentos superiores a 50 quilômetros às 14h.

Chegada a Guarulhos. Quem pretende chegar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, enfrentava 20 quilômetros de lentidão pela Via Dutra na saída da capital, entre os quilômetros 231 e 211, às 15h. A Rodovia Ayrton Senna era melhor opção durante a tarde e não apresentava engarrafamento até o acesso à Rodovia Hélio Smidt, que leva ao aeroporto.