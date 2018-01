Aeroporto de Guarulhos altera itinerário de ônibus

SÃO PAULO - A partir desta terça-feira, 1º, os pontos terminais de cinco linhas do Airport Bus Service de Guarulhos e duas do serviço suburbano serão transferidas para o terminal 3 de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Com a alteração, elas passam a atender os três terminais, sempre pelo acesso a partir da Rodovia Hélio Smidt.

A mudança vale para cinco linhas executivas (258 Aeroporto de Congonhas, 259 Praça da República, 316 Circuito dos hotéis, 437 Brooklin Novo e 472 Terminal Barra Funda) e duas linhas suburbanas (257 e 299 Metrô Tatuapé).

O preço das linhas continua o mesmo: R$ 45,50 para as executivas e R$ 5,55 para as suburbanas. Segundo o Aeroporto de Guarulhos, toda a sinalização está sendo alterada para orientar motoristas e pedestres.