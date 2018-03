Aeroporto de Congonhas tem mais de 30% dos voos cancelados

SÃO PAULO - O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, tinha 19 das 61 partidas canceladas na manhã deste sábado, 15. O índice equivale a 31.1% dos voos programados até as 10 horas. Até o mesmo horário, sete (11.5%) partidas haviam registrado atraso.

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, dos 67 voos, 11 (16.4%) atrasaram e um (1.5%) foi suspenso, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Portuária (Infraero).

No Rio de Janeiro, o Aeroporto do Galeão tinha 19.5% das 41 partidas previstas atrasadas e 3 (7.3%) canceladas. No Santos Dumont, dos 42 voos, apenas dois (4.8%) atrasaram e 6 (14.3%) foram suspensos.

Em todo o país, dos 798 voos domésticos, 106 (13.3%) tiveram atraso e 57 (7.1%) foram cancelados.