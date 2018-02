Aeroporto de Congonhas tem filas na área de embarque nesta manhã

SÃO PAULO - Os passageiros que tentavam entrar na área de embarque o Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, enfrentavam longas filas por volta das 8 horas desta segunda-feira, 18.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as filas eram reflexo do horário de pico do aeroporto. A estatal informou que o aeroporto operava normalmente. O terminal de Guarulhos, na Grande São Paulo, estava aberto para pousos e decolagens.

No Rio de Janeiro, o Galeão, na Ilha do Governador, e o Santos Dumont, no centro do Rio, também operavam sem registro de problemas nas atividades.

De acordo com boletim da Infraero, dos 575 voos previstos no país até as 8 horas, 38 (6.6%) atrasaram e 9 (1.6%) foram cancelados.