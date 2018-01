Aeroporto de Congonhas reabre após 45 minutos

A diminuição da intensidade da chuva permitiu a reabertura do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, às 19h25 desta quarta-feira, 10. Em razão do mau tempo, nenhum avião pôde decolar ou pousar por 45 minutos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chuva mais forte descolocou-se para a zona leste da capital. Veja também: Com chuva, SP entra em estado de atenção e trânsito pára Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua A capital está em estado de atenção desde as 18h45. De acordo com o CGE, as pancadas de chuva resultam da combinação entre o calor e a aproximação de uma frente fria. Quinze pontos de alagamentos se formaram nas vias da cidade, contribuindo para os 101 km de congestionamento, índice superior à média para o horário. Os trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam normalmente.