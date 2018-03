O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, está fechado para pousos e decolagens desde as 15h17 deste sábado, 8. Chuvas fortes atingem a cidade e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou a Marginal Tietê, o centro, as zonas norte, leste e sudeste em estado de atenção. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, funciona normalmente.

Segundo o CGE, áreas de instabilidade formadas pelo calor, comuns no verão, provocam pancadas de chuva na cidade. A chuva, que começou com intensidade de fraca a moderada e atingia principalmente a região de São Miguel Paulista, ganhou força e é forte também em São Mateus, na zona norte, Marginal Tietê e região central.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade tem três pontos de alagamento: no cruzamento do Viaduto Pires do Rio com a Avenida Salim Farah Maluf, sentido bairro; na Avenida Celso Garcia, com a Avenida Salim Farah Maluf, sentido bairro; Avenida Alcantara Machado, sentido bairro, com a Rua Silva Jardim.