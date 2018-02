Aeroporto de Congonhas inaugura nova sala de embarque para acabar com filas A partir de hoje, os passageiros que usarem o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, poderão embarcar mais rápido. A Infraero montou uma segunda sala de embarque no piso térreo do saguão. O objetivo é desafogar as filas no primeiro andar do terminal. O novo espaço terá quatro guichês para inspeção de bagagem com utilização de raios X.