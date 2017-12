Aeroporto de Brasília terá monitoramento de ruídos

No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, o equipamento deve entrar em funcionamento no fim do ano. "O sistema foi instalado em quatro dos sete pontos de monitoramento previstos e a finalização desse processo deve ocorrer em dezembro", informou a Infraero, em nota. A estatal afirmou que "não está prevista a instalação do sistema de monitoramento de ruídos em outros aeroportos".

O monitoramento permanente foi exigência da Prefeitura de São Paulo para emitir a licença de funcionamento do Aeroporto de Congonhas em 2009. Um grupo de trabalho do Ministério Público Federal está monitorando os ruídos provisoriamente neste mês para identificar como fazer o trabalho em definitivo.