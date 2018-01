'Aeronave sofreu com intensa turbulência e descargas elétricas' Depois de 25 a 30 minutos de percurso, o voo AF443, da Air France, teve de retornar ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, em razão de uma pane não especificada. O problema foi informado aos passageiros 15 minutos após a passagem por uma nuvem carregada, quando a aeronave sofreu com intensa turbulência e descargas elétricas - intensas mesmo. Ao anunciar o retorno ao Rio, o comandante também informou que grande parte do combustível seria descartada, formando nuvens de vapor nas extremidades das asas. A aterrissagem ocorreu uma hora e 25 minutos após o início do retorno. Nesse tempo, a aeronave reduziu e voltou a ganhar altitude e sofreu forte turbulência. Na aterrissagem, a frenagem foi abrupta, com um ruído intenso sempre que o freio era acionado com mais intensidade. Os passageiros mais nervosos receberam água e atenção especial dos comissários de bordo. Não houve pânico.