Aeronave da TAP faz pouso de emergência Uma aeronave da TAP Portugal, que saiu por volta das 23 horas de sexta do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, e fazia o voo 186 para Lisboa, realizou um pouso de emergência à 1h05 de ontem no aeroporto de Salvador. Passageiros afirmaram que ouviram um estouro seguido de fumaça. A empresa aérea divulgou nota ontem à tarde dizendo que "problema em um dos reatores" interrompeu a viagem.