Aeronáutica vai investigar causas da turbulência no voo da TAM

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão de prevenção do Comando da Aeronáutica, iniciou na manhã desta terça-feira, 26, os trabalhos de investigação do incidente ocorrido com o voo 8095 da TAM na noite de segunda, 25. Antes de pousar em Cumbica, a aeronave, que transportava 154 pessoas, sofreu uma turbulência que deixou 21 feridos.

De acordo com a Aeronáutica, o trabalho do Cenipa tem como único objetivo a prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos, por meio de elaboração de recomendações de segurança. Apenas dois dos 21 feridos continuam internados nos hospitais Oswaldo Cruz e Albert Einstein.