Aeronáutica encontra helicóptero de empresário da Avibrás

O Comando da Aeronáutica confirmou nesta quinta-feira, 16, que o helicóptero encontrado, na Serra do Mar próxima a região de Maranduba, no litoral norte paulista, é do presidente da Avibrás João Verdi Carvalho Leite, desaparecido desde janeiro de 2008.

Uma equipe da Polícia Militar de São José dos Campos e um Militar do Sistema Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) passaram a noite de quarta para quinta no local, onde foram encontrados os destroços da aeronave.

Verdi e sua mulher, Sonia Brasil Leite seguiam de Angra dos Reis para São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O empresário era um piloto experiente.

O Comando da Aeronáutica, por intermédio do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA 4), retomou nesta quinta-feira, 16, as investigações para identificar os motivos do acidente.