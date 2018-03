Advogados e comunidade LGBT aprovam decisão A decisão foi elogiada por advogados e bem recebida pela comunidade LGBT. Para a presidente do Comitê de Estudos sobre Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Adriana Galvão Moura, a igualdade jurídica deve ser garantida. "Qual é o impedimento para um casal do mesmo sexo usufruir um direito dado a heterossexuais?", questiona Adriana. Ela avalia que de praxe esse tipo de visita não é autorizado, o que já demonstra uma discriminação.