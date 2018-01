Advogados de Mizael Bispo querem entregar livro escrito por ele a jurados

SÃO PAULO - Os advogados de Mizael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada Mércia Nakashima em maio de 2010, disseram que pretendem entregar aos jurados do julgamento do caso, que começa segunda-feira, 11, um livro escrito pelo réu, preso no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo. A distribuição do documento, no entanto, pode não ser autorizada pelo Ministério Público.

O promotor Rodrigo Merli Antunes, responsável pela acusação, disse que precisa analisar o livro antes. Por lei, segundo o promotor, o livro deveria ter sido juntado ao processo três dias antes do início do julgamento, o que não aconteceu.

"Só vai poder apresentar o livro se eu concordar. E para isso, tenho que analisar antes. Ainda não li este best-seller", afirmou o promotor.