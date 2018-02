Advogado quer que cliente continue preso O advogado Jader Marques, defensor de Elissandro Spohr, um dos sócios da boate Kiss, vai pedir a prorrogação da prisão temporária de seu cliente associada a um novo prazo para a conclusão do inquérito, que investiga o incêndio que matou 239 pessoas, em Santa Maria. Marques alega que Spohr poderá, com o prazo maior, participar de acareações com bombeiros, engenheiros e funcionários da Kiss. Segundo o advogado, isso o ajudaria a se defender e corrigir informações com as quais não concorda.