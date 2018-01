Advogado quer entrar em programa do governo federal Nas escadarias de mármore branco do antigo Cine Marrocos, o advogado Douglas Gomes, de 35 anos, orienta duas jovens com crianças de colo a pedir o exame de DNA de seus ex-maridos. Ele é o mentor jurídico do Movimento dos Sem Teto do Sacomã (MSTS). Em menos de 9 meses desde sua fundação, a entidade já comanda sete ocupações no centro. Nelas moram 996 famílias que pagam mensalidade de R$ 200.