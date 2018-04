Advogado nega irregularidade em contratos "A gráfica não contratou com o poder público, mas com a pessoa física do parlamentar", reagiu ontem o advogado Ricardo Vita Porto, que defende o vereador Antonio Goulart (PMDB). "As notas fiscais reembolsadas foram emitidas em nome de Goulart e não da Câmara Municipal de São Paulo. A Companygraf não recebeu verba pública e, portanto, não há que se falar em infração legal por parte do vereador."