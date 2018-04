Advogado morre durante sessão do TRE O advogado e juiz aposentado Manoel Soares de Sousa, de 74 anos, morreu após sofrer enfarte durante sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Advogado do prefeito de São Pedro do Piauí, Matias Araújo, ele fez a defesa do cliente, se sentiu mal e caiu na saída do plenário. Sousa foi socorrido pelo médico do TRE e levado a um hospital, mas chegou morto. Havia sido membro do TRE do Piauí de 2007 a 2009.