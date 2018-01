Advogado leva dois tiros em tentativa de roubo na Pompeia

Daniela do Canto e Maíra Teixeira, da Central de Notícias,

Veículo em que o advogado foi baleado na Rua Tucuna, no bairro de Pompeia. Foto: Werther Santana/AE

SÃO PAULO - O advogado Antônio Settanni, de 73 anos, foi baleado em uma tentativa de roubo na noite desta quarta-feira, 2, na Rua Tucuna, na Pompeia. Settani entrava no carro, um Astra, após sair do apartamento de um parente no bairro da zona oeste da capital. Ainda não se sabe se a vítima reagiu ao assalto, mas o bandido atirou e fugiu a pé, por volta das 20 horas.

Baleado na perna e no braço, Settani foi socorrido pela PM e levado ao Hospital das Clínicas, também na zona oeste da cidade. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.

Não há informações sobre o estado da vítima, que levou dois tiros. Foto: Werther Santana/AE