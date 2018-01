Advogado José Marcondes é achado morto na Castello Branco

O advogado José Roberto Marcondes, de 67 anos, dono do escritório Marcondes Advogados Associados, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira, 16, dentro de um Corsa preto abandonado numa vala na altura do quilômetro 28 da Rodovia Castello Branco, em Barueri, na Grande São Paulo.

Policiais rodoviários de Araçariguama foram acionados via 190 e dirigiram-se até o local. Lá, encontraram Marcondes com um cinto amarrado ao pescoço. Os pulsos da vítima estavam cortados. Exames realizados no Instituto Médico Legal (IML) de Osasco constataram que a vítima foi morta com vários golpes de arma branca, provavelmente faca.

Marcondes teria sido sequestrado há uma semana em Santana de Parnaíba, cidade localizada na mesma região onde o advogado foi encontrado morto. Seu corpo de foi liberado do IML no final da noite de segunda-feira e será sepultado às 17 horas no Cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo. O assassinato foi registrado pela chefia de investigações do Distrito Policial de Barueri.