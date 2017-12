Advogado gay é agredido e ofendido em bar no Itaim Bibi

SÃO PAULO - Um advogado gay foi agredido em um bar localizado na Rua Jerônimo da Veiga, no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, na noite desta sexta-feira, 25, por outro cliente, um empresário. À polícia, a vítima afirmou que estava com o seu namorado e um grupo de amigos quando passou a ser agredido e ofendido por palavrões de cunho homofóbico como “bicha, viado, casal gay”.

A Polícia Militar foi chamada e localizou o agressor ainda no bar. Ele afirmou que a discussão começou por causa do uso do karaokê do bar e que a vítima teria apontado o dedo contra o seu rosto. Ele justificou a agressão afirmando que queria apenas se defender.

O caso foi registrado no 14º DP (Pinheiros) como injúria real e lesão corporal. A vítima passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O agressor foi liberado após se comprometer a se apresentar na Justiça.

O delegado encaminhou o caso para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).