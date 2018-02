Advogado fechou cursos no MEC É advogado e doutor em Direito Econômico pela USP. Foi chefe de gabinete de Fernando Haddad no Ministério da Educação de 2006 a 2008 e secretário de Regulação da Educação Superior. No cargo, foi responsável por fechar 96 cursos de graduação de baixa qualidade. Na gestão Marta Suplicy (PT), chefiou o gabinete da Secretaria de Negócios Jurídicos de 2003 a 2004 e a assessoria técnica. Foi gerente corporativo da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).