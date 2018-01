Advogado encontrado morto com o filho deixou carta

dvogado Renato Ventura Ribeiro, de 39 anos, encontrado morto ao lado do filho, de 5 anos, escreveu uma carta indicando que já vinha preparando o assassinato do menino e a própria morte há algum tempo, segundo informações do delegado Virgílio Guerreiro Neto, do 16º Distrito Policial.

O caso aconteceu no feriado prolongado de Tiradentes, na zona sul de São Paulo.

Os corpos foram encontrados pela faxineira na quarta-feira, 22. Ainda segundo o delegado responsável pelas investigações, "pelo que foi apurado até agora, tudo leva a crer que foi premeditado, mas as testemunhas continuarão a ser ouvidas".