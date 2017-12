Advogado é assassinado a tiros na região central da capital paulista

SÃO PAULO - Um homem de 51 anos foi morto a tiros no banco de passageiros de um veículo no Cambuci, na região central de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 20. O crime aconteceu na Rua Joaquim Piza, por volta das 19 horas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado no 8º Distrito Policial (Brás), a vítima é o advogado Sérgio Alves Faria. Ele estaria próximo a casa de familiares quando foi abordado por um carro vermelho, que se aproximou do veículo e disparou. Não há informações dos suspeitos.