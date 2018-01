Advogado é encontrado morto em porta-malas Um homem foi encontrado morto carbonizado no porta-malas de um Fiat Uno no Jardim Ângela, zona sul da capital, na noite de ontem. A vítima seria um advogado, reconhecido por familiares. Os policiais foram acionados por moradores e, segundo testemunhas, o criminoso que ateou fogo se queimou no rosto. PMs patrulharam a região, mas não localizaram ninguém com esse ferimento.