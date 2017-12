Advogado é assassinado a tiros dentro de escritório

SÃO PAULO - O advogado Leandro Balcone Pereira, de 35 anos, foi assassinado na manhã desta terça-feira, 22, dentro do seu escritório, na região central de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ninguém foi preso.

Testemunhas afirmaram à polícia que um homem se apresentou como cliente e entrou no escritório. Em seguida, foram ouvidos tiros e o suspeito sumiu. Ele é branco, tem cerca de 50 anos, gordo, calvo, usava óculos de grau, vestia camisa azul e calça jeans.

Embora o local não tenha circuito de segurança, policiais da Delegacia de Homicídios de Guarulhos encontraram câmeras que filmaram o suspeito andando na rua. Ele foi reconhecido por uma testemunha que o viu entrar no escritório.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para os investigadores, a hipótese mais provável é que Balcone tenha sido morto por causa de desavença com algum cliente. Mas nenhuma possibilidade foi descartada por enquanto.

Balcone era criminalista e suplente de vereador pelo PSB. O advogado participava de movimentos contrários ao governo Dilma Rousseff.

Esta semana, ele postou nas redes sociais um texto no qual criticava a corrupção e defendia a prisão de políticos denunciados na Operação Lava Jato. Disse também que estava recebendo ameaças por ser criminalista e defender a “prisão do chefe da quadrilha”.

Investigação. Em nota, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP), Marcos da Costa, lamentou a morte de Balcone e informou que a instituição vai acompanhar as investigações da Polícia Civil. “Era um jovem que se destacava na liderança da advocacia em Guarulhos”, disse. Balcone completaria 36 anos no dia 29 de março.