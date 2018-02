Advogado diz que teve prejuízos e vai à Justiça

Vai cobrar na Justiça Federal - "mais rápida que a estadual" - o prejuízo causado por um dos blindados dos fuzileiros navais no seu Celta 2007 e no Monza 1989 do vizinho, o cobrador de ônibus Cristiano Manso da Silva.

O Celta, estacionado na garagem, teve sua traseira afundada quando o blindado, durante uma manobra subiu na calçada e invadiu a casa, derrubando o portão.

O Monza, estacionado com duas rodas na calçada, foi atropelado pelo blindado e ficou totalmente destruído. Silva foi aconselhado a ir no quartel dos Fuzileiros Navais, mas optou pela Justiça.