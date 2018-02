Advogado diz que socialite age 'dentro da lei' O advogado da socialite Lydia Sayeg, de 44 anos, Francisco Carlos Alves de Deus, disse ontem que tudo o que foi feito com a carteira de habilitação de sua cliente está "dentro da lei". Ele aguarda ser notificado pela polícia para prestar esclarecimentos em um inquérito que apura por que Lydia não transferiu as 22 multas tomadas pela filha Jessica Sayeg, de 20, enquanto dirigia seus carros. O caso foi revelado no programa Mulheres Ricas, da Band.