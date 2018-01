Advogado deixa cativeiro e morre de enfarte em São Paulo

Um advogado que estava sequestrado há 17 dias conseguiu deixar o cativeiro na madrugada desta quarta-feira, 12, e morreu de enfarte. Ademar Porventura Michels, de 60 anos, pai do vereador Lauro Michels (PSDB), de Diadema, foi encontrado por volta das 6 horas no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Ele estava passando mal e pediu ajuda a um guarda noturno às 2 horas. O vigilante e um motorista que estavam no local ligaram para a Polícia Militar e ficaram aguardando a chegada de uma equipe. O advogado, no entanto, morreu de enfarte antes de a polícia chegar.

Ainda não há informação se a vítima foi liberada ou conseguiu fugir do cativeiro. O corpo de Michels foi liberado do Instituto Médico-Legal (IML) no final da manhã. A polícia vai investigar o caso.

Ele havia sido abordado por dois homens no último dia 27 de abril, quando chegava em seu escritório, em Diadema, no Grande ABC paulista.