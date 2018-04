Advogado de Naji Nahas critica demora da Justiça

Segundo o advogado, se a reintegração tivesse ocorrido em 2005, seria "corriqueira". "Se tivesse sido feita com 200 pessoas não seria nada traumática, seria corriqueira."

Agora com a Justiça, estima-se que o valor do terreno do Pinheirinho hoje seja de R$ 130 milhões.

Segundo a Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo, "a massa falida da Selecta tem obrigações a saldar com seus credores", mas o juiz Luiz Beethoven Giffoni Ferreira aguarda a finalização do processo de falência para decidir o que fazer com o terreno. / NATALY COSTA