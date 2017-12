Advogado de empresa ajuíza reclamação no STF O advogado Pedro Iokoi, defensor de parte dos indiciados pela Polícia Federal no inquérito que apura pagamento de propina por parte da Alstom para autoridades do governo de São Paulo (entre eles os ex-secretários Andrea Matarazzo e Jorge Fagali Neto), entrou ontem com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF). "Nos foi negado o acesso ao inquérito", disse.